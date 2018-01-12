Finger Driver, minimalist grafiklere sahip ufak boyutlu araba yarışı oyunu. iPhone ve iPad’de oynamak üzere 100MB altı, ücretsiz ve basit yapıda bir yarış oyunu arıyorsanız öneririm.

Ketchapp’ın imzasını taşıyan araba yarışı oyununda eski stil; araba ve pist tepe kamera açısından gösteriliyor. Farları sürekli yanan siyah araba kendiliğinden hızlandığından siz sadece direksiyonu çeviriyorsunuz. Bu noktada oyunun kolay olduğu fikrine kapılabilirsiniz ancak böyle olmadığını birkaç km gittiğinizde anlıyorsunuz. Pistin yapısının bozuk olmasına ek pistin tamamını görme şansınızın olmaması, arabanın hızlanarak gitmesi işinizi oldukça zorlaştırıyor.

Sonsuz oynanış sunan ve sadece tek oyunculu mod içeren araba yarışı oyunu, boş zamanlar için ideal.