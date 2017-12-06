Flaming Ring, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir bulmaca oyunudur. Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir oyun olma özelliği taşıyan Flaming Ring'de zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz keyifli bir mobil oyun olan Flaming Ring, 200'den fazla zorlu bölümüyle ön plana çıkıyor. Fütüristik grafiklerin ve atmosferin yer aldığı oyunda stratejik hamleler yaparak rakiplerinizin halkalarını ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Son derece dikkatli ilerlemeniz gereken oyunda zekanızı sonuna kadar sınıyorsunuz. Liderlik tablosuna da sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak liderlik koltuğuna oturmaya çalışıyorsunuz. Son derece basit bir öğrenme aşaması bulunan oyunda keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Sürükleyici kurgusu ve bağımlılık yapıcı etkisiyle Flaming Ring sizleri bekliyor. Eğer farklı bulmaca oyunlarını seviyorsanız Flaming Ring tam size göre.

Flaming Ring oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.