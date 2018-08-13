Flight Sim 2018, grafikleri, sesleri, oynanışıyla kalitesini ortaya koyan uçak simülasyon oyunu. Grafik kalitesinin yüksek tutulduğu kontrol sisteminin herkesin oynayabileceği şekilde ayarlandığı uçak simülatör oyununda gerçekleriyle birebir uçaklarla gerçek şehirler ve havaalanları arasında uçuyorsunuz. Hava anlık değişerek uçuşunuzu engelliyor. Uçamaya hazır mısınız?

Mobil platformda en çok indirilip oynanan sürüş simülasyon, simülatör oyunlarının geliştiricisi Ovidiu Pop’ın yeni uçak oyunu Flight Sim 2018, hem görselleriyle hem de oynanışıyla etkileyici bir yapım. iPhone/iPad’inize ücretsiz indirip oynayabileceğiniz uçak simülasyonu oyununda farklı uçaklarla zorlu görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz. Başlangıçta pilot lisansı almaya çalışıyorsunuz, sonrasında ilk uçuşunuzu gerçekleştiriyorsunuz. İster kokpit görünümünde gerçek bir uçuş deneyimi yaşıyor, isterseniz de dış görünümden manzarayı izleyerek uçuyorsunuz. Belirtilen noktaya kaza yapmadan iniş yapmayı başarırsanız deneyim puanı alıyorsunuz. Uçağınızı geliştirme, yeni uçak satın alma şansına sahipsiniz.

Flight Sim 2018 Özellikleri: