iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Flight mobil oyunu, sizlere kağıttan bir uçakla eşi benzeri olmayan keşifler yapma imkanı tanıyan ve eşsiz bir maceranın kapılarını açan bir tür aksiyon oyunudur.

Bağımlılık yapma potansiyeli olan Flight mobil oyununda amacınız kağıttan bir uçakla yakıtınız bitesiye kadar en uzak noktaya uçmak olacak. Ancak yolculuğunuz esnasında toplayacağınız yıldızlar hem skorunuzu artıracak hem de sizi hızlandıracak. İlerledikçe yeni özellikler toplayabilir ve uçağınızı güçlendirebilirsiniz.

Ayrıca oyunda farklı ülkelerde uçmayı tercih edebilirsiniz ki bu size nereyi keşfetmek isterseniz oraya uçma özgürlüğü veriyor. 2 boyutlu kaliteli grafiklerle donatılan oyunda kendinizi macera dolu platformun akışına bırakacaksınız. Ayrıca uygun müzik seçimleriyle de heyecan katlanıyor. 40’tan fazla başarının kilidini açabilirsiniz. Dünyayı kağıttan bir uçakla keşfetme imkanına sahip olmak için Flight mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.