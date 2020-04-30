FlixBus uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden Avrupa’nın 29 ülkesine otobüs bileti satın alabilirsiniz.

Yeni ülkeler ve şehirler keşfetmeyi seven gezginlerin sıklıkla kullandığı FlixBus, 29 ülkede 2000’in üzerinde rota sıyla otobüs seyahati yapabilmenizi sağlıyor. Oldukça uygun fiyatlarla ve güvenli bir şekilde seyahat imkanı sunan FlixBus uygulamasında, başlangıç ve varış konumlarını girerek seferleri listeleyebiliyorsunuz.

Seyahat tarihleriniz net değilse ve bilet bulamamaktan endişeleniyorsanız, FlixBus uygulaması ile ücretsiz bir şekilde rezervasyon yaptırabilmeniz mümkün. Uygulamaya özel tekliflerden yararlanarak indirimli seyahat edebileceğiniz FlixBus uygulamasında, otobüsün konumunu takip edebiliyor ve yolculuk hakkında bilgi de edinebiliyorsunuz. Eğer siz de ailenizle, arkadaşlarınızla ya da tek başınıza yeni yerleri keşfetmek istiyorsanız FlixBus uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.