Foodgod's Food Truck Frenzy, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil bulmaca oyunu olan Foodgod's Food Truck Frenzy, renkli şekerleri patlatarak puanlar kazandığınız bir oyundur. Eğlenceli vakit geçirebileceğiniz oyunda işleri büyütüp daha güçül olabiliyorsunuz. Eğlenceli bir atmosfere sahip olan oyunda lezzetli yemekler yapıyor ve dağıtıyorsunuz. Yemeklerle donatılmış kamyonların da yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Foodgod's Food Truck Frenzy sizleri bekliyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunu kaçırmayın.

Foodgod's Food Truck Frenzy oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.