Forge Ahead oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Oyunda üç temel görev vardır: taşları parçalamak, demiri eritmek ve ve demiri dövmek. Renkli grafikleriyle dikkat çeken oyun size nostaljik bir ortam yaratmaktadır. Sanki o yıllarda yaşamışsınız gibi hissedeceğiniz oyuna kendinizi kaptırabilirsiniz. Son derece dikkatli olmalısınız.

Her yaptığınız kılıç askerlerin ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. Ne kadar çok yaparsanız o kadar çok altın kazanırsınız. Demircilik yapan bir köylüye göre gayet iyi kazanıyorsunuz.

Döv parçala ve kılıç yap.Altınlarını biriktir ve en zengin sen ol.

Sizi taş devrine götürecek olan oyunda bol eğlence bulunmaktadır ve sizleri bekliyor. Kendi kılıçlarını yaratmak için siz de hemen indirin ve oynamaya başlayın. Aman dikkat edin kendinizi çok kaptırmayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.