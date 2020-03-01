Foxit PDF Reader uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden PDF dosyalarınızı görüntüleyebilir ve düzenleme araçlarına erişebilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınızda PDF dosyalarınızı yönetebileceğiniz oldukça gelişmiş bir araç olan Foxit PDF Reader uygulaması, sadece PDF görüntülemekle kalmıyor birçok düzenleme aracını da sizlere sunuyor. PDF dosyalarınızı yeniden adlandırma, kopyalama, taşıma gibi temel işlemlerin yanında PDF’te metin arama, ek açıklamalar ve pullar ekleme araçlarını da sunan Foxit PDF Reader uygulamasında, sıfırdan bir PDF dosyası da oluşturabiliyorsunuz.

Belge tarayabileceğiniz ve bunları PDF’e dönüştürebileceğiniz Foxit PDF Reader uygulamasında PDF imzalama, birleştirme ve koruma araçlarını kullanabilmeniz de mümkün. Sekmeli çalışma özelliği sunan Foxit PDF Reader uygulaması, birden fazla PDF dosyasını açmanıza da imkan tanıyor. Eğer sizin de gelişmiş bir PDF aracına ihtiyacınız varsa, Foxit PDF Reader uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.