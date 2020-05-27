Mobil strateji oyunu olarak yayınlanan From Zero to Hero: Communist ile siyasi bir dünyaya giriş yapmaya hazır olun.

Komünist bir lider olmak için mücadele edeceğimiz oyun içerisinde hikâye tabanlı olarak siyasi bir dünyaya adım atacağız. Bir tarla işçisi olarak gözlerimizi açacağımız oyun da rakip liderlerin sırlarını da açık hale getirerek onları mağlup edeceğiz.

Temel seviyeden başlayarak büyük bir lider olmaya doğru ilerleyeceğimiz oyunda farklı meslek grupları ile iletişime geçerek, diktatör becerilerimizi geliştireceğiz.

Kendi ordumuzu da kurma fırsatı elde edeceğimiz oyun da düşmanları yok edebilmek için çeşitli taktikler de hayata geçirebileceğiz.

Entrikaların ve komploların yer aldığı yapım içerisinde komünist bir lider olarak komünizm dünyasına ışık tutacağız.