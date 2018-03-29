Yarış kategorisine en temelden giriş yapan Full Drift Racing'de size bir araba veriliyor ve bu araba ile kariyerinize başlamanız gerekiyor. Her yarış sonrasında kazandıklarınızla yeni bir araç almayı veya kendi aracınızı modifiye etmeyi tercih edebilirsiniz.

Sürüş okulu seviyesinden başlayıp Master'a kadar uzanan bu oyunda yarış kültürünün başlangıçından itibaren yarışacaksınız. Ayrıca size takım kurmayı ve takım yarışlarınının nasıl yapıldığını gösterecek olan oyunda hayalinizdeki arabayı satın alabilir ve hızlıca yarışlara katılabilirsiniz. Bunun dışında her bölümde yarışların daha da zorlaşacağını ve daha büyük pistlerde kapışacağınızı unutmamalısınız.

Aynı zamanda çevrimiçi olarak yarışabileceğiniz Full Drift Racing'de onlarca rakiple pistte kapışabilir ve onları ezebilirsiniz. Ayrıca takımınız ile de yarışlara katılabilir veya d aha yüksek Sıralama Puanı için gelişmiş takımlara katılabilir ve d iğer çevrimiçi oyuncularla da sohbet edebilirsiniz.

Oynaması gayet kolay olan bu oyunda yeterli derecede grafik kalitesi de bulunuyor. Bir yarışçının nasıl doğduğuna tanıklık etmek istiyorsanız hızlıca oyunu indirin ve kariyerinize başlayın!

Full Drift Racing Özellikleri