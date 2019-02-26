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Funky Restaurant 1.0.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Simülasyon
  4. Funky Restaurant - iOS İçin Simülasyon Oyunu

Funky Restaurant

1.0.1
ios
Funky Restaurant
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Restaurant zinciri kurmaya hazır mısın?

Bir tepsiye nişan al, fırlat ve yerleştir. Hileler yapın, bonus toplayın ve eğlence modunda olabildiğince çok puan toplayın. Zor iş mucizeler yaratır: Küçük burger kabininden büyük lüks restoran zincirine kadar zengin olma yollarını bul. Tüm bunları yaparken olabildiğince çok puan toplamayı ihmal etmeyin!

Funky Restaurant, kuruluşlarınızı ziyaret eden tüm müşterilere lezzetli yemekler sunan basit bir simülasyon oyunudur. Burgerler ile küçük bir kabinde hizmet vermeye başlayacaksınız ancak sonunda kendi yaratıcılığınızın bir yemek servisi imparatorluğundaki birkaç işletmeyi yönetmek için restoran zinciri haline getirebilirsiniz. 

30 farklı karakterin restaurantına ulaşmaya çalışın ve bu alanda kendinize bir zincir oluşturun. Restorant imparatorluğu kurmayı hiç hayal ettiniz mi?

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