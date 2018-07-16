Game of Sultans (Muhteşem Sultan), tarihi mobil strateji oyunlarını sevenlerin, Osmanlı tarihini yaşatan mobil oyunlara ayrı ilgi duyanların kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm yapımlardan biri. Osmanlı Sultanı’nın yerine geçtiğiniz oyunda Osmanlı paşa ve sadrazamları yetiştiriyor, tarihin en güzel cariyeleriyle tanışıyor, savaşa hazırlanıp tek başınıza veya güçlü ittifaklarınızla toprakları ele geçiriyorsunuz. Osmanlı tarihini yeniden yazmaya hazırlanın!

Türkiye’nin ve dünyanın ilk, tek simülasyon rol yapma oyunu (srpg) olan Game of Sultans Türkçe adıyla Muhteşem Sultan’da Osmanlı Sultanı olarak yer alıyorsunuz. Devlet yönetimi (güç, ihtişam, adalet her şey sizin kontrolünüzde), devletin geleceği olan şehzadeleri yetiştirip evlendirme, Osmanlı paşa ve sadrazamlarını eğitme, kıran kırana savaşlara (gerçek tarihle paralel savaşlar) girme, haremlerde ilgi bekleyen cariyelerle ilgilenme ve daha pek çok saray içinde ve dışında aksiyona giriyorsunuz.

600 küsur yıl boyunca 3 kıta, 7 deniz ve 50 ülkeye hükmeden Osmanlı Devleti’nin tarihi üzerine kurulu harika bir mobil strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Game of Sultans, müzik ve seslendirmeleriyle de dikkat çekici.