Garage Story: Craft Your Car

Garage Story, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil oyundur. Farklı türde arabalar üretip satabileceğiniz oyunda hızlı ve tempolu bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda bu sefer arabaları yarıştırmak yerine sanatınızı yarıştırıyorsunuz. Harika arabalar üretip müşterilerinize satmak için mücadele ettiğiniz oyunda rakiplerinize meydan okumanız gerekiyor. Klasik araba yarışlarından farklı bir oynanışa sahip olan oyunda yüzlerce farklı model bulunuyor. Sürekli olarak arabalar üretmeniz gereken oyunda kelimenin tam anlamıyla araba fabrikasına sahip oluyorsunuz. Hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz de bir hayli zor. Gelişmiş kontrol mekanizması ve kaliteli görselleriyle Garage Story sizleri bekliyor. Arabaları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun diyebilirim.

Garage Story oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.