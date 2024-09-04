Moto Wheelie 3D APK, özelleştirilebilir ekipmanları ve gerçekçi kontrolleri oyunculara harika yansıtan bir motosiklet simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Şehir sokaklarında, engebeli arazilerde ve otoyollarda motosiklet sürmenin keyfini yaşamak istiyorsanız, Moto Wheelie 3D APK tam da size göre diyebiliriz. Gerçek hayattaki motosikletlerin sürüşünü Android cihazlarınızda simüle etmek ve eğlenceli akrobasi hareketlerini yapmak için mükemmel bir seçim olan Moto Wheelie 3D'de, çeşitli modları oynayarak para kazanın ve kendinize yeni motosikletler satın alın.

Moto Wheelie 3D APK'da para kazanmak istiyorsanız, kuryelik yapabilir veya akrobatik hareketler yaparak para kazanabilirsiniz. Aslında kazandığınız paraları sadece yeni motosiklet almaya harcamayacaksınız. Bazı benzer oyunlarda olmasa da bu oyunda, motosikletinizin benzinini siz karşılayacaksınız. Bu nedenle sık sık benzinliğe gidecek ve tabii ki paranızın olması gerekecektir.

Egzozlar, aynalar, görünümler ve renkler gibi birçok seçenekle motosikletinizi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, kaskınızı, gözlüğünüzü ve karakterinizin çeşitli özelliklerini de kişiselleştirebilirsiniz.

Moto Wheelie 3D APK İndir

Teslimat, meydan okuma ve farklı yarış modlarında eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz. Ön tekerinizi kaldırarak puan kazanabilir, yollarda tehlikeli hareketler yapabilir ve gerçekçi sürüş mekaniklerini iliklerinize kadar hissedebilirsiniz.

Aslında kontrol ve fizik açısından her ne kadar iyi bir seviyede olsa da, görsellikte tatmin edici bir yapıya sahiptir. Daha çok eski tarz modellemelere ev sahipliği yapan Moto Wheelie 3D APK'nın tek eksi yönü bu olabilir. Tüm bunların yanı sıra içerik, fizik, kontroller ve motosiklet seçenekleriyle mobil oyuncuların gözdesi olmaya devam ediyor.

Siz de Moto Wheelie 3D APK indirin ve Android cihazlarınızda mükemmel, gerçekçi bir motosiklet simülasyonu deneyimleyin!

Moto Wheelie 3D Oyunu Özellikleri