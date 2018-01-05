iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Generals Call mobil oyunu, kalabalık gruplar halinde oynayabileceğiniz son derece heyecan dolu bir online savaş ve strateji oyunudur.

Generals Call mobil oyununda üç büyük krallık arasında çıkan savaş sonucu ortaya çıkan kaos ortamından yararlanarak dünyayı fethetmeye çalışacaksınız. Bu kaos ortamında en güçlü orduyu en güçlü askerlerle ve en güçlü ekipmanlarla donatmalısınız.

Üst düzey grafikleri ve şahane sahneleriyle öne çıkan oyunda Wei, Shun, Qun ve Wu olmak üzere dört farklı general tipini eğitebilirsiniz. Usta bir komutan rolüne soyunacağınız oyunda sağlam bir strateji oluşturmalı ve 15’e karşı 15 oyunculu yapılan savaşlarda zirveye çıkmalısınız. Oyunda kontrolü sağlamak için alt köşelerdeki kartları kullanacaksınız. Ayrıca bu resimli kartlarla hangi general ile saldırmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Bilgeliğinizle galip geleceğiniz Generals Call mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.