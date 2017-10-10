Ghostsweeper - Haunted Halloween, perili - hayaletli Cadılar Bayramı gününde geçen bir bulmaca oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor.

iPhone ve iPad’de oynanabilir olan korku - bulmaca oyununda hayaletlerin ruhumuzu ele geçirmemesi için bir an önce Kutsal Hacı bulmamız gerekiyor. Zifiri karanlık, korkutucu bir mağarada çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz.

Cadılar Bayramı’na özel hazırlanan mobil oyunlardan biri Ghostsweeper. Oyunda hayaletlerle direkt karşılamıyor, sadece karanlık bir mağarada tuzakları aşmaya çalışıyoruz. Kendimizi hiç göremiyoruz. İlerlemek için yapmamız gereken; başta da söylediğim üzere kutsal hacı bulmak. Haca ulaşmak elbette kolay değil. Hacın çevresinde bizi bekleyen tuzaklar var. Hayaletlerin gelmemizi sabırsızlıkla beklediği bu tuzakların tam olarak yerini bilemesek de nerede çıkabileceklerini tahmin edebiliyoruz. Bölüm geçtikçe kutsal hacı bulmak zorlaşıyor, daha tehlikeli bir hal almaya başlıyor.