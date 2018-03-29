Glamy - Gardırobunu Paylaş, bayanların - kişiden kişiye - kıyafetlerini kiralayabildikleri ikinci el alışveriş uygulaması.

Her etkinlikte gardırobunuzda bir şey bulamayıp soluğu alışveriş merkezlerinde alıyorsanız, bu uygulamayı iPhone’unuza indirmelisiniz. Sadece o gün giyeceğiniz bir elbise, ayakkabı veya takacağınız aksesuar için bütçenizi aşmanıza gerek yok. Yenisini almayın kiralayın, bütçeniz sarsılmasın. Aynı şekilde gardırobunuzda öylece duran kıyafetleri de kiralayıp satmaktan çok daha kazançlı çıkın.

Modayı kendisine yakışanı giymek olarak tanımlayan kadınların buluştuğu bir ikinci el moda platformu Glamy. Elbise, etek, çanta, aksesuar ve daha fazlasını kiralayıp bütçenizi korumuş oluyorsunuz. Kiralık bulabileceğiniz ürünler hem kategorilere hem de etiketlerine göre ayrılmış olarak karşınıza çıkıyor. Dilerseniz vakti zamanında aldığınız ancak artık giymediğiniz, gardırobunuzun bir köşesinde duran kıyafetlerinizi, giymediğiniz ayakkabılarınızı, artık şık bulmadığınız aksesuarlarınızı hızlıca ilan açarak kiralayabiliyorsunuz. Uygulamada GET sistemi mevcut. Ürün tarafınıza ulaştığında onay verirseniz kiraya verenin parası hesabına geçiyor.