GLOBE Observer, iOS işletim sistemi üzerinde kullanılabilen bir gözlem uygulamasıdır.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çevrenin öğrenimi amacıyla gerçekleştirilen GLOBE (Çevreden Yararlanan Küresel Öğrenim ve Gözlemler) programı kapsamında kullanıcı fotoğraflarına ihtiyaç duyduğuna dair bir açıklama yapmıştı. CERES projesi kapsamında düzenlenecek olan GLOBE'un gözlem uydularının daha iyi veriler toplamasını sağlamak adına geliştirilidği kaydedilmişti.

Yakın zaman önce yaptığı resmi açıklamayla birlikte GLOBE Observer adını verdiği uygulamasını App Store üzerindne yayınlayan NASA, gönüllülerden bulut fotoğrafları istemeye başlamıştı. Gönüllüler tarafından gönderilen bulut fotoğrafını gözlem uydularının verileriyle karşılaştırmayı planlayan NASA, bu yolla ilerleyen günlerde daha iyi veriler toplayabileceğini söylemişti.

GLOBE programına katılmak için herhangi bir yeterlilik aranmazken, App Store üzerinden GLOBE Observer uygulamasını indiren herkesin gönüllü olarak programa katılabileceğini ve NASA'nın projesini destekleyebileceği söylendi.