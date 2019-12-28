Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve online platformda mücadele ederek dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularla karşılaşacağınız Glory of Generals HD, dünyada gerçekleşen büyük savaşlara ve ünlü komutanlara yer verilen kaliteli bir oyundur.

Basit ama ayrıntılı grafikleri ve aksiyon müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, dünyaca ünlü generallerin komuta edeceği güçlü ordular kurarak düşmanlarınıza diz çöktürmek için mücadele etmek ve yeni bölgeler fethederek sınırlarınızı genişletmektir. Onlarca yıl önce gerçekleşen ve dünyada büyük ses getiren stratejik savaşlarda rol alarak kendi savaş taktiklerinizi oluşturmalı ve ganimet kazanmalısınız.

Oyunda dünyayı derinden sarsan 4 büyük savaş ve onlarca zorlu görev bulunmaktadır. Ayrıca dünyaca ünlü 102 önemli general ve fethedebileceğiniz 300’den fazla bölge yer almaktadır.

Online savaşlara katılarak adınızı tüm dünyaya duyurabilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Mobil platformda strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Glory of Generals HD ile sizde güçlü bir ordu kurarak aksiyona doyabilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.