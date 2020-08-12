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Go Karts! 1.5.2 (ios)
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  4. Go Karts! - iOS İçin Yarış Oyunu

Go Karts!

1.5.2
ios
Go Karts!
ÜCRETSİZ
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En heyecan verici go kart yarışında birinci olun.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Süper eğlenceli go kart yarışına hoşgeldin! Diğer oyunculara karşı yarış ve en iyisi olmak için kural tanıma. Rakiplerinizi yenmek için pist boyunca eşyalar toplayın. Kusursuz bir oyun deneyimi ile öğrenmesi kolay Go Karts'ta tek dokunuşla kontrollere bayılacaksın.

Devasa dünya şampiyonluk sezonunda vintage, sprint ve süper kartlarla oynadığınızda acele hissedin. Dünyadaki en yetenekli sürücülere karşı yarışın ya da kendi özelleştirilmiş oyunlarınızda arkadaşlarınızla kapışın.

Süper eğlenceli ve şaşırtıcı yarış modunda yeteneklerinizi test edin ve özel ödüller kazanın. Tek oyunculu kampanyada veya çok oyunculu arkadaşlarınızla yarışın.

Büyükşehir kanalizasyonlarından korsan kasabalarına kadar 8 heyecan verici yarış pistini keşfedin. Alternatif yollar ve gizli kestirme yollar sizi hızlandıracakken aynı zamanda mayın kartları dikkatsiz bir sürücü yarışını mahveder.

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