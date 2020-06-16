Gold Rush 3D oyunu Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Şimdiye kadar oynayacağınız en bağımlılık yapıcı ve tatmin edici oyun. Bu oyunda daha fazla değerli taş ve altın en önemli nesnelerdir. Gümüş, zümrüt, altın, ametist ve daha bir çok değerli taş...

Bu oyunda tek yapmanız gereken zemindeki otları temizleyerek karşınıza çıkan büyük taşları matkapla kırmak. Değerli taşları birbirinden ayırmak için kimyasalları birbiriyle karıştırmanız gerekiyor. Bu sayede değerli taşlarına ulaşarak dünyanın en zengin kişisi sen olabilirsin. Her seviyede farklı bir maceraya katılacağınız benzersiz bir oyun. Ayrıca her yaştan insanın oynayabileceği kolay ve sürükleyici bir oyun. Simülasyon oyunlarının çoğunda olduğu gibi bu oyun da renkli grafikleri ve mükemmel atmosferi sayesinde güzel bir görsel şölen sunuyor. Siz de bu maceranın içinde olmak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.