Golfmasters oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Bir golf topu olmaya hazır mısın? Üstelik minik bir penguen olarak oyuna katılacaksın. Seni fırlatan usta golf oyuncusu ayı bu işin en iyisi. Açıyı ve mesafeyi çok iyi ayarlayarak seni tam deliğe gelecek şekilde fırlatıyor. Bir penguen için uçmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı.

Bütün iş sende. Bu renkli ve sevimli hayvanlarla dolu oyun alanında küçük maceralardan geçerek bitişe ulaşacaksınız. Tabi yolda karşınıza çıkan altınları toplamayı da unutmayacaksınız. Çılgın kombinasyonlar deneyen usta golfcü sana renkli dakikalar yaşatacak.

Bu maceradan keyif alacağına eminim. Çünkü seni güldürecek minik dostlarımız bu oyunu daha eğlenceli bir hale dönüştürüyor. Golfmasters oyununda imkansız diye bir şey yok.

Bu golf kulübünün yükselmesi senin ellerinde. İyi işler çıkarırsan kulüp yükselir ve büyür. Sen de işini daha keyifli hale getirebilirsin. Bu küçük fakat eğlenceli hayvanlarla dolu oyun macerasına katılabilirsin. Oynamak için oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.