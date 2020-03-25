Google Podcasts, ücretsiz podcast dinleme, podcast indirme uygulaması. Dünyanın dört bir yanından podcast’leri keşfedip online veya indirerek dinleyebileceğiniz en iyi mobil uygulamalardan biri Google Podcasts. Sadece iPhone’da kullanılabilir olduğunu belirteyim.

Google’ın podcast dinleyicilerine özel mobil uygulaması Google Podcasts Android’in ardından iOS cihazlara geldi. Google Podcasts iOS uygulamasında komedi, haber, spor, teknoloji ve daha birçok konuda popüler, trend olan podcast’ler online ve offline dinleme seçeneğiyle sunuluyor. Podcast’lere abone olmak ve dinlemek çok kolay. Ayrıca podcast’leri dinledikçe yeni öneriler karşınıza çıkıyor. Podcast’leri sıraya ekleyebiliyorsunuz. Bir cihazda başladığınız podcast’e diğer cihazdan kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Google Podcasts iOS Uygulaması Özellikleri