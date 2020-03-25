Google Podcasts iOS İndir: iPhone'lar için ücretsiz podcast dinleme ve indirme uygulaması
Google Podcasts, ücretsiz podcast dinleme, podcast indirme uygulaması. Dünyanın dört bir yanından podcast’leri keşfedip online veya indirerek dinleyebileceğiniz en iyi mobil uygulamalardan biri Google Podcasts. Sadece iPhone’da kullanılabilir olduğunu belirteyim.
Google’ın podcast dinleyicilerine özel mobil uygulaması Google Podcasts Android’in ardından iOS cihazlara geldi. Google Podcasts iOS uygulamasında komedi, haber, spor, teknoloji ve daha birçok konuda popüler, trend olan podcast’ler online ve offline dinleme seçeneğiyle sunuluyor. Podcast’lere abone olmak ve dinlemek çok kolay. Ayrıca podcast’leri dinledikçe yeni öneriler karşınıza çıkıyor. Podcast’leri sıraya ekleyebiliyorsunuz. Bir cihazda başladığınız podcast’e diğer cihazdan kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.
Google Podcasts iOS Uygulaması Özellikleri
- Sevdiğiniz podcast’lere abone olun ve dinleyin
- Sadece size özel bölüm önerilerini keşfedin
- Çeşitli konularda popüler, trend olan podcast’lere göz atın
- Podcast’leri hızlıca dinleyin veya sessiz anları atlayın
- Kesintisiz dinleme deneyimi için bölümleri sıraya ekleyin
- Dinleme geçmişinizi, indirmelerinizi ve aboneliklerinizi kolayca takip edin
- Dilediğiniz cihazdan yerinizi kaybetmeden dinleyin
- Bölümleri indirerek hareket halindeyken dinleyin
- Podcast’leri Google Arama ve Google Asistan’ı kullanarak keşfedin
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