Gri Koç ile Kolay Sınav uygulaması YKS, TYT, KPSS, DGS ve AYT gibi sınavlara hazırlanan kullanıcıların iOS cihazları üzerinden sosyalleşmelerini sağlıyor.

Sınavlara hazırlık süreci, hem fiziksel hem de ruhsal olarak insanı fazlasıyla yorabiliyor. Sınava hazırlanırken sizi motive edecek bir şeyler arıyorsanız, Gri Koç ile Kolay Sınav uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Öğrenciler için bir sosyalleşme ortamı oluşturan Gri Koç ile Kolay Sınav uygulamasında, diğer kullanıcılarla fikir alışverişinde bulunabileceğiniz gibi birbirinize sorular sorabilmeniz de mümkün hale getirilmiş.

Sınava hazırlık ve motivasyon videolarını inceleyebileceğiniz, ücretsiz soru bankası ndan faydalanabileceğiniz ve çıkmış soruları çözebileceğiniz Gri Koç ile Kolay Sınav uygulamasında toplam sürenizi, doğru-yanlış sayınızı ve toplam netinizi de görebiliyorsunuz. Eğer siz de sınavlara hazırlanırken diğer adaylarla iletişim kurmak istiyorsanız, Gri Koç ile Kolay Sınav uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri