Grow Kingdom, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevki ve eğlenceli bir savunma oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir savunma oyunu olan Grow Kingdom, kendi ordularınızı kurup yöneterek krallığınızı kurabileceğiniz bir oyundur. Oyunda farklı askeri birimleri eğiterek ordunuzu kuruyor ve diğer oyuncularla kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Aksiyon ve macera dolu atmosferiyle de ön plana çıkan Grow Kingdom oyunu tamamen 3 boyutlu bir arenada geçiyor. Kaliteli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle de dikkat çeken Grow Kingdom, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmalısınız. Güçlü savaşçılar yetiştirmeniz gereken oyunda yüzlerce farklı hamle kombinasyonları uygulayabiliyorsunuz.

Grow Kingdom oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.