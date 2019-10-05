Guardian Knights

Savaş alanına sadece en güçlü gardiyanlar hakim olacak. Çizgi taktik sisteminin klasik RPG'sini yaşayın ve karakterlerinizi evrimle yükseltin, birleştirin, yeni beceriler öğrenin, geliştirin ve karakter sinerjik efektleri kullanın.

Fantezi dünyasının devasa ölçeklerini sinematik senaryo ile deneyimleyin. Koruyucularınızın Savaş Arenası'ndaki gücünü kanıtlayın. Nadir bir savaş ürünü koleksiyonunun olmasını hayal ettiyseniz, şimdi tam zamanı! Gölge dünyasının, en maceracı olanlar için muhteşem ödülleri var. Destansı teçhizat topla, birleştir ve geliştir, Düşmanınızla stilinizle savaşın: Her şey sadece sizin hayal gücünüzle sınırlı.

Tüm karanlık sırlarını ortaya çıkarın ve bu toprakların gördüğü en büyük savaşçı olun. Donanımını güçlendir, yeni hareketler öğren ve macera dolu devasa bir dünyayı keşfet!