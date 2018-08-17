Hags Castle, orta çağ temalı aksiyon macera oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Şeytani büyücü Madam Hag’ın kalesinden kaçmaya çalışan bir şövalyenin yerine geçiyorsunuz. Ejderhalar, yaratıklar, sürüngenler ve tuzaklar sizi bekliyor.

Ekranı ortadan ikiye bölen oyun alanıyla eski yapımları akıllara getiren macera oyunu, birinci şahıs kamera açısından oynanış sunuyor. Karakterinizin sadece sihirli bir kılıcı (efsanevi moonsword) var; tüm oyun boyunca karşılaşacağınız yaratıkları bu kılıçla öldürüyorsunuz. Kalenin içini oldukça dar bir alandan görüyorsunuz. Karşınıza bir yaratık çıktığında kaçma lüksünüz olmuyor, direkt çarpışıyorsunuz.