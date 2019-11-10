Dünya'nın derlinlerindeki yolunuzu kazanarak hazineleri, mücevherleri ve sırları bulun. Ödüller için hazine koleksiyonlarını tamamlayın ve yeni harika araçların ve ayrıca kazıların kilidini açın.

Hammer Jump'te kazma ve dönen silindir gibi farklı kazma eşyalarını kullanabilirsiniz. Bugün sondaj ve madenciliğe başla. Kazı araçlarınızı daha güçlü ve daha sert bir taş yoluyla benim yapmalarını sağlamak için araçları yükseltin ve güçlendirin. Arcade tarzı grafikler ve sesler ile eğlenceli basit oyunun keyfini çıkarın.

Ne kadar derine gidebilirsin? Tüm altınları, pırlantaları ve nadir eşyaları bulabilir misin?