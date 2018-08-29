Happy Glass, çizimeye dayalı oynanış sunan fizik tabanlı bulmaca oyunları arasında. Lion Studios tarafından geliştirilen oyunda su dolu olmadığı için son derece üzgün olan bir bardağı mutlu etmek için kafa patlatıyorsunuz. Çizim yeteneğinizi kullanmanız gereken süper eğlenceli bu oyun zaman geçirmek için birebir.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan fizik tabanlı bulmaca oyunu Happy Glass’da bölümleri geçmek için kaleminizi ustalıkla kullanmanız gerekiyor. Ekranın kritik noktalarına çizgiler çekerek suyun bardağa akmasını sağlıyor, tüm su bardağa boşaldığında daha fazla engelin olduğu sonraki bölüme geçiyorsunuz. Bölümü yüksek puanla bitirmek istiyorsanız üç yıldızı da toplamanız gerekiyor. Çizmeye başlamanızla birlikte ilerleme çubuğunda yüzde azalıyor, yıldızlar eriyip gidiyor, puanınız da düşüyor. Dolayısıyla kalemi ne kadar az kullanırsanız o kadar iyi.