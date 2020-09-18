Hardhead Squad: MMO War (iOS), mobil oyuncuların favori oyunlardan Angry Birds’ün yapımcısı Rovio’nun strateji - savaş türünde yeni oyunu. Google Play’de de App Store’da da ücretsiz olarak indirilmeye açılan oyun, adından da tahmin edeceğiniz üzere online savaş oyunu. Sonsuz savaşa katılmak için hemen Hardhead Squad: MMO War’u iPhone/iPad’inize indirin.

Hardhead Squad: MMO War, MMO yani gerçek oyuncuları bir araya getiren devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunları sevenlerin keyifle oynayacağı yapımlardan. Popüler seri Angry Birds’ün arkasındaki ekip Rovio’nun çıkardığı oyun ordu kurup yönetme ve savaşmaya dayanıyor. Sonsuz bir savaşın içerisine giriyorsunuz. Karargahınızı inşa edip yeni teknolojiler araştırarak geliştiriyor, birliklerinizi eğitip üssünüzü savunuyor ve düşman üslerine sızıp bölgeleri fethederek topraklarınızı büyütüyorsunuz. Aşılmaz bir karargah ve güçlü orduyu kurmak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Hedefiniz net: Dünya hakimiyeti!

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