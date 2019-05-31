Havaş Mobile uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan havalimanı ulaşım hizmetlerine ulaşabiliyorsunuz.

Türkiye’nin hemen hemen her noktasında hizmet veren Havaş ulaşım hizmetleri hakkında bilgi alabileceğiniz Havaş Mobile, tüm ulaşım ihtiyaçlarınızı karşılamanızı sağlıyor. Havayolu servislerinin güzergahını görebileceğiniz Havaş Mobile uygulamasında, güncel servis saatleri ve duraklarını da öğrenebiliyor, güncel ücret tarifesini inceleyebiliyorsunuz.

Havaş’ın hizmet verdiği havayoluna gidiyorsanız ve bagajınız kaybolduysa, Havaş Mobile uygulamasından kayıp bagajınızın durumunu da sorgulayabilmeniz mümkün. Bunların yanında, Havaş antrepolarındaki kargonuzun takibini gerçekleştirebilmenize de imkan tanıyan Havaş Mobile uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri