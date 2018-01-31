Headshot ZD, bölgeye gelen zombileri kafalarından vurup sağ kalanları kurtarmaya çalıştığımız aksiyon yüklü bir mobil oyunu. İnsanlardan hayvanlara tüm canlıların yürüyen ölülere dönüştüğü post apokaliptik bir dünyada geçen oyun, zombilerle hayatta kalmayı başaran azınlığın mücadelesini konu alıyor.

Yüksek kalitede piksel görselli kıyamet sonrası dünyada geçen oyunda nükleer radyasyonun kimyasal tepkimesi ve hava kirletici maddelerle oluşmuş dumandan etkilenerek zombiye dönüşen canlılarla mücadele ediyoruz. Canlıların %99’u yaşayan ölülere dönüşmüş durumda, henüz virüs bulaşmamış %1’lik kesimde yer alan insanlardan biri de biziz. Görevimiz; bir şekilde hayatta kalan insanları yaratıktan farksız canlılardan korumaya çalışıyoruz. Tabii ki bir yandan da sağ kalanlarla birlikte mücadele ettiğimiz kampı geliştiriyoruz.

Sadece başlarından vurularak etkisiz hale getirilebilen zombilere karşı ne kadar hayatta kalabilirsiniz? Silahlarınızı alın, sağ kalanları kurtarıp takımınıza alarak geliştirin.