Maceraları sever misin? Kahramanın prensesi kurtarmasına ve hazineyi kazanmasına yardım et. Prensese güvenli bir yol yapmak için pimleri çekin. Bu son kurtarma oyununda zengin kahraman siz olacaksınız.

Birçok görev seni bekliyor. Hazineyi almak için prenses kurtarmak amacıyla örümcek öldürmeli ve bunun için pimi çekmelisiniz. Başlamak kolay ancak tüm kahraman bulmacalarını tamamlamak zor olabilir. Tüm engelleri aşacak kadar zeki olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Prensesi kurtarma ve kaçırılan goblinleri cezalandırma sürecinde oyuncuların eğlenceli ve ilginç zaman geçirmelerine yardımcı olacak başka bir harika bulmaca oyunu.

Hero Rescue Özellikleri