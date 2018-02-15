Hit n' Run!, klasik araba yarışı oyunlarından sıkılanlara hitap ediyor. Tepe kamera açısından oynanış sunmasıyla eskilere götüren yapım, aksiyon yüklü oynanış sunuyor. Trafikteki araçları birbirine geçirme, yoldan çıkarma, polislerden kaçma dahil adrenalin seviyesini yükselten tehlikeli birçok aksiyona giriyoruz.

Grafikleri son derece kaliteli olan araba yarış oyununda en iyi mafya sürücüleri arasına girmek için uğraş veriyoruz. Kendi şeritlerinde kurallara bağlı kalarak giden sürücülere çarparak puan topluyoruz. Tehlikeli hareketleri üst üste yaptığımızda polisler peşimize takılıyor. Hem ensemizde biten polisleri atlatmamız gerekiyor hem de barikat kuran polislere takılmamız gerekiyor. Sayıları gittikçe artan polislere yakalanmamak için kullanabileceğimiz süper güçlendiriciler mevcut.

Yavaş çekim efektleriyle de etkileyen yarış oyununun güzel bir yanı; sonsuz oynanış sunmaması. Görev odaklı yarışıyorsunuz.