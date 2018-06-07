Human Evolution, ekrana sürekli dokunarak ilerleyebildiğiniz clicker oyunu. Adından da tahmin edeceğiniz üzere evrimi konu alıyor. DNA karıştırma oyunlarından hoşlanıyorsanız, tek hücreli canlılardan duygusal robotlara onlarca canlı türüyle uğraşacağınız, genetiklerini alt üst edeceğiniz bu evrim simülasyonu oyununu seveceğinizi düşünüyorum.

iOS tarafında da ücretsiz indirilmeye açılan evrim simülasyon oyunu İnsan Evrimi: İnsanlığın Yükselişi’nde virüsün farklı türlerini post insanlara geçiriyor, dünya evrimini izliyor ve eğleniyorsunuz. Ufak hücreler veya su yosunlarından maymunlara, insanlara ve hatta cyborg’lara kadar çeşitli türleri kontrol ediyorsunuz. Başlangıçta sadece DNA, bakteri ve kökbacaklılarla uğraşsanız da ilerledikçe yeni canlılarla tanışıyorsunuz. Yarattığınız canlıları evrimleştirip geliştirebiliyorsunuz. Cyborg ve duygularını gösterebilen robotlara ulaştığınızda oyun sonlanıyor. Dilerseniz insan evriminden hayvan evrimine geçerek devam edebiliyorsunuz.