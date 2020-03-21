Human Puzzle, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir eğlenceli bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak ön plana çıkıyor. Eğlenceli zaman geçirebileceğiniz mobil bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Human Puzzle oyununda zorlu bulmacaları çözerek ilerliyorsunuz. Birbirinde eğlenceli ve farklı bir atmosferiyle dikkat çeken oyunda ne kadar akıllı olduğunuzu ortaya çıkarabiliyorsunuz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Human Puzzle oyununu mutlaka denemelisiniz. Sandıkları iterek ve kolları kullanarak bölümlerin kilitlerini açmaya çalışıyorsunuz.

Human Puzzle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.