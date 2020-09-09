Keskin bir nişancı tüfeği mi yoksa bir yay mı istersin? Seçim senin. İster ateşli silah ile ister yay ile avlamayı tercih et, seçebileceğin çok sayıda yükseltici olacak. Atış ekipmanını geliştir ve hayvanları ölümcül bir isabet ile vur.

Avlanma sezonu açıldı: Silahının tozunu al, mobil cihazında avlanma yerine git ve vahşi hayvanları doğal yaşam alanlarında gözlemle. Ava hazır mısın? Hadi yeni nesil bir atış oyunu olan Hunting Clash'ı oyna.

Vahşi yaşamın sesine kulak ver ve hayvan avlamak için büyük bir hayvan avcısı gibi silahın ile bütünleş. Vahşi hayvanların izini sür, avcı ekipmanları topla ve güzelliği ile göz kamaştıran doğayı gözlemle.

Hayvan avlama oyunları atış oyunları ve nişancı arena oyunlarının bir karışımıdır. Vahşi doğanın içinde gerçek bir keskin nişancı deneyimi yaşamaya hazır ol.