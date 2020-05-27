100 binden fazla oyuncu tarafından Android ve iOS platformunda oynanmaya devam edilen Hype City ile mimar olmaya hazır olun.

Başarılı bir mimar olarak birbirinden farklı binalar inşa ettikten sonra kendi şehrimizi inşa etmeye girişeceğimiz oyunda gerekli miktarda parayı toplamış olmamız gerekiyor.

Idle Tycoon temalı oyunlar arasında yer alan başarılı yapım da oyuncular birbirinden farklı binaların kilitlerini açacak, şık ve güzel bir tasarıma sahip olan bir şehir inşa edeceğiz. Sıfırdan bir şehri hayata geçirmeye çalışacağımız oyun içerisinde tüm zamanların en zengin ve en yaratıcı mimarı olmaya çalışacağız.

Kendi tarzımızda bir şehir kuracağımız oyunda karşımıza çıkan bulmacalar ile de bazı nesnelerin kilitlerini açma fırsatı bulacağız. Oyundaki her binanın kendine has özellikleri yer alacak.

Oyunun benzersiz tarzını keşfetmeye çalışacak, öte yandan da keyifli zaman geçireceğiz.