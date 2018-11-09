Hyperdrome - Tactical Battle Racing, fütüristik arabalarla teke tek yarışlara girdiğiniz ücretsiz mobil araba yarışı oyunu. Güçlendirmeleri yapanın değil, taktiksel yarışan oyuncunun bitiş çizgisini görebildiği hızlı tempolu bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz ve 200MB civarı boyutuyla 16GB iPhone/iPad kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

iOS cihazlarda ücretsiz oynanabilir birçok araba yarışı oyunu mevcut ancak Hyperdrome gibi taktiğe dayalı mücadele yarışı sunanı çok az. Nitro ile maksimum hıza ulaşma yerine ileri doğru ışınlanarak tek hamlede rakibi geçme, piste mayın döşeyerek rakip aracı hurdaya çevirme, drone’ları rakip oyuncunun peşine takma ve daha birçok güçlendirmeyle rakibinizi yarış dışı bıraktığınız, ikincinin olmadığı bir yarış oyunu.

Hyperdrome - Tactical Battle Racing Özellikleri: