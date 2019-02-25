Hyperspeed, rakiplerinizle yarışırken görüntülü konuşabildiğiniz online uzay yarış oyunu. Yapay zeka ile hazırlanmış oyun yüzlerinden avatarınızı seçiyor, ardından da uzay aracınızı alıyorsunuz ve online teke tek yarışlara giriyorsunuz.

iOS platformunda ücretsiz kaliteli grafiklere sahip birçok yarış oyunu mevcut nacak Hyperspeed’de rakiplerinizi görebiliyorsunuz. Hem yarış esnasında görüntülü olarak hem de yarış sonrasında sonraki yarış planını yaparken yazılı olarak konuşabildiğiniz bir online yarış oyunundan bahsediyorum. Kafa kafaya yarışma dışında bir mod yok. Tanımadığınız kişileri veya arkadaşlarınızı rakip olarak karşınıza alıyorsunuz. Destek olarak gelen, rakiplerinizin uzay gemisine saldırmak için de kullanabildiğiniz güçlendiricileriniz var.