İBB Koronavirüs, İstanbullulara özel hazırlanmış yeni tip koronavirüs Covid-19 takip uygulaması. Türkiye’de en çok vakanın görüldüğü, dolayısıyla da ölüm haberinin geldiği şehir olan İstanbul’da yaşayanların doğru bilgiye ulaşmasını amaçlayan uygulama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunuluyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulaması harika ancak İBB Koronavirüs İstanbullulara özel yapılmış bir uygulama. Türkiye’de koronavirüs vakalarının yüzde 60’ı İstanbul’da görüldüğünden uygulamanın önemi büyük. iPhone/iPad’inize ücretsiz indirebileceğiniz uygulama üzerinden sadece güvenilir kaynaklardan koronavirüs hakkında son durum bilgilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu süreçte yaptığı çalışmalara, duyurulara ve interaktif koronavirüs haritasına ulaşabiliyorsunuz.