Mobil platformda oyunculara eğlenceli anlar yaşatan Idle Golf ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

Mobil oyun dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Hothead Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Idle Golf ile oyuncular eğlenceli anlar geçirecekler. Golf sahasını yöneteceğimiz oyunda birbirinden farklı golf oyuncuları ile de tanışma fırsatı elde edeceğiz.

Oyuncular hem erkek hem de dişi karakterler arasından seçimler yapabilecek ve golf oyununu mobil cihazlarında deneyimleme fırsatı elde edecekler. Oyuncualr aynı anda 8 farklı golfçüyü kontrol edebilecek ve eğlenceli anlar yaşayabilecekler.

Hem Android hem de İOS platformunda kısa sürede 100 binden fazla oyuncuya ulaşan yapım, Google Play üzerinde 4.5 gibi bir inceleme skor puanı elde etti.