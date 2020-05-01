Günümüzün en çok ilgi duyurulan platformu olan mobil platform günden güne yeni oyunlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Sayısız oyun geliştiren ve mobil platformlarda ücretsiz olarak birçok oyun yayınlayan AppQuantum şu sıralar Idle Light City ile oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Idle Light City bir tıklama oyunu olarak ifade ediliyor. Hem Android hem de iOS platformlarında ücretsiz olarak oynanmaya devam edilen başarılı yapım da karanlık bir şehri aydınlatabilmek için ampul fabrikası işletecek ve sayısız ampul üretmeye çalışacağız.

Rengarenk yapısı ile her kesimden oyuncu tarafından kolaylıkla oynanan yapımda kilitli olan binaları da açacak, ampullerle aydınlatarak karanlık şehri yeniden eski ihtişamlı günlerine çevireceğiz.

Idle Light City mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.