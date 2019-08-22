Idle Roller Coaster, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm bir oyun olarak karşımıza çıkan Idle Roller Coaster oyununda büyük bir işletmenin patronu oluyorsunuz. Renkli bir atmosfere sahip olan oyunda büyük bir roller coaster işletmesini devralıyorsunuz. Canlı renkleri, hoş animasyonları ve sürükleyici etkisiyle de mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi. Sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz gereken oyunda giderek daha fazla para kazanıyor ve milyoner oluyorsunuz. Stratejik hamleler yapmanız gereken oyunda en iyi olmak için mücadele veriyorsunuz. Son derece dikkatli olmalı ve tüm hamlelerinizi dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Yeni turistleri işletmenize çekerek daha fazla para kazanmak için çalışmalısınız. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda yeteneklerinizi de sergiliyorsunuz.

Idle Roller Coaster oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.