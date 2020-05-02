Idle Streamer!

Akış stüdyosunu, ekipmanını, karakterini yükselt ve bağış toplamak için oyuncu becerilerini geliştir. Hayranlarınızla sohbet ve canlı etkinliklerle etkileşime geçin, takipçileriniz sizinle birlikte kalacak.

Ünlü bir sosyal medya fenomeninin yaşam tarzını tatmak ister misin? O halde şöhrete giden bu yolculuğa çık ve maceran boyunca büyük paralar kazan. Üstelik avantajların bunlarla sınırlı değil. Yayıncı hayatı simulasyonunda kendi canlı yayın kanalını kur ve bilgisayarından içerikleri canlı yayında paylaş, takipçi ve görüntülenme kazan, becerilerini geliştir ve en iyi yayıncılardan ol.

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