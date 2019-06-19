Idle World!, kendine has oynanışı ve sürükleyici etkisiyle telefonlarınızda mutlaka yer alması gereken bir mobil oyundur. Oyunda gezegeninizi büyüterek puanlar kazanıyor ve eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz.

iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi iyi kullanmalısınız. Zaman geçirmek için oynayabileceğiniz oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Kendine has oynanış biçimiyle de kolay bir deneyim sunan oyunda kaliteli görseller bulunuyor. Hoş animasyonların da yer aldığı oyunda tam bir görsel şölen yaşayabiliyorsunuz. Gezegeninizi büyütürken dengeye de önem vermeniz gereken oyunda doğal felaketlerin önüne geçmek için mücadele ediyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Idle World! mutlaka deneyimlemeniz gereken bir oyun diyebilirim.

Idle World! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.