iNaturalist uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan doğadaki canlı türlerini keşfedebilirsiniz.

Doğaya merakı olanların mutlaka kullanması gereken bir uygulama olan iNaturalist, çevrenizde gördüğünüz çiçek, bitki, ağaç ve hayvan türleri hakkında bilgi alabilmenizi sağlıyor. Doğa yürüyüşüne çıktığınızda veya kamp yaptığınızda denk geldiğiniz canlıların ne olduğunu merak ettiğinizde, ilgili canlının fotoğrafını çekerek anında tanımlanmasını sağlayabiliyorsunuz.

Detaylarını incelediğiniz canlının dünya haritası üzerinden nerede yaşadığını da görebilmenize olanak tanıyan iNaturalist uygulamasında, kendi gözlemlerinizi de topluluktaki diğer kullanıcılarla paylaşabiliyorsunuz. Uygulamayı kullananların her gün yeni bilgiler eklediği iNaturalist uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri