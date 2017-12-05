Inviita uygulaması iOS cihazlarınızda, dünya üzerinde 1500’den fazla şehir için akıllı rehber özelliği sunuyor.

Yeni yerler keşfetmek ve gezmek hemen hemen herkesin hayalindeki konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, elimizde bir rehber olmadan bilmediğimiz bir ülke veya şehirde keşfe çıkmak biraz zor olabiliyor. Bunun için turistik rehbere ihtiyacınız olmadan, iPhone ve iPad cihazlarınızı kullanarak akıllı şehir rehberi niteliği sunan Inviita uygulamasını sizlere tavsiye ediyoruz. 1500’den fazla şehirde milyonlarca farklı etkinlik ve turistik yerleri keşfedebileceğiniz uygulama, ruh halinize göre sizlere tavsiyelerde bulunabiliyor.

Gezmek ve görmek istediğiniz yerlerden oluşan listelerinizi de oluşturabileceğiniz Inviita, arkadaşlarınızla birlikte plan yapma olanağını da sizlere sunuyor. Arkadaşlarınızı ve diğer gezginleri takip ederek, onlardan ilham alabileceğiniz Inviita uygulamasında çeşitli faaliyetler ve turlardan da haberdar olabilmeniz mümkün. Yeni yerler görmek ve dünyanın her yerinde anılar biriktirmek istiyorsanız, Inviita uygulamasını ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.