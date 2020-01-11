Jabra Sound+, Jabra kulaklıklar için kişiselleştirme uygulaması. Jabra’nın belli modelleri ekstra özellikler ekleyen ve Jabra kulaklıklarınızı kullanma biçiminize göre kişiselleştirmenize imkan veren Jabra Sound+ uygulaması, iPhone, iPad ve Apple Watch’da kullanılabiliyor.

Ekolayzır ayarı yapma, ortam gürültüsünü önleme, dış ses seviyesini ayarlama, çağrı ayarlar, pil durumunu takip etme ve daha birçok ayarı Jabra Sound+ uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Ofis, toplu taşıma, egzersiz, yürüyüş, araba, her kullanım için farklı ayarlar Moments altında oluşturulmuş, dilerseniz kendinize göre yeniden ayarlayabiliyorsunuz. Google Asistan ve Amazon Alexa sesli asistanları arasından seçim yaparak asistana tek dokunuşla doğrudan erişim tanımlayabiliyorsunuz. Jabra da Apple ve diğer birçok marka gibi kablosuz kulaklıklarına yazılım güncellemesi veriyor. Uygulama içinden kulaklığınız için güncel yazılımı indirip yükleyebiliyorsunuz.

Jabra Sound+ uygulaması belli modellerle uyumlu. Jabra Elite 45e, 65e, 65t, 75t, 85h, Active 45e, Active 65t ve Jabra Evolve 65e, 65t kulaklıklardan biri varsa kulaklığınızın özelliklerini sonuna kadar kullanmanızı sağlayan bu uygulama kesinlikle telefonunuzda bulunmalı.