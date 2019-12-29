Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip mobil cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız ve zeka geliştirici bulmacaları sayesinde zihninizi canlandıracağınız Jewel Town, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından benimsenen ücretsiz bir oyundur.

Renkli grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, onlarca farklı renge ve şekle sahip blok arasından uygun eşleştirmeleri yaparak puan toplamak ve yardıma muhtaç sevimli bir köpeği kurtarmak için mücadele etmektir.

Aynı renge ve şekle sahip en az 3 bloğu yan yana veya alt alta getirerek eşleştirme kutucuklarını patlatmalı ve seviye atlayarak çeşitli özdüler kazanmalısınız. Her seviye atlayışınızda köpeği kurtarmak için farklı bir adım atabilir ve maksimum puana ulaşarak görevleri tamamlayabilirsiniz.

Kare, elmas, yıldız, üçgen, beşgen, damla ve daha onlarca farklı şekle sahip blok arasından doğru eşleştirmeleri yapmalı ve sizden yardım bekleyen sevimli köpeğe kucak açmalısınız. Aynı renkteki blokları farklı kombinasyonlarda buluşturarak kombo yapmalı ve ekstra puanlar kazanmalısınız.